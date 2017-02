Juubelihõnguline haridusmess väärtustab praktilisi oskusi

Intellektika projektijuht Virge Lomp rääkis, et koostöös sihtasutusega Innove seatakse messil üles Oskuste tänav, kus tutvustatakse tehnilist osavust ja praktilisi oskusi nõudvaid erialasid. «Eesmärk on tutvustada erinevaid ameteid ning aidata kaasa hoiakute kujundamisele, et praktilised oskused on väärtuslikud ja ei jäta elus hätta,» kirjeldas korraldaja pressiesindaja vahendusel.

Nii on Intellektikal esindatud kutseharidusasutused üle Eesti, mille õpilased ja juhendajad tutvustavad erialasid, mis vajaksid enam väärtustamist. Haridusmessil saab tutvuda näiteks juuksuri, kondiitri, keevitaja ehitusviimistleja, majutuskorraldaja, sõiduauto tehniku ja sepa ametiga ning ka ülevaate metallitööst, robootikast, elektroonikast ja aiandusest, tutvustas Lomp. Kogu messipäeva vältel on individuaalset nõu andmas karjäärispetsialistid.

Kutsekoolide kõrval on Intellektikal traditsiooniliselt kohal ka enamik suuremaid Eesti ülikoole, mille esindajad viivad läbi mitmeid töötubasid. Teiste seas on Tartu ülikooli töötubades võimalik teada saada, millest sõltub inimese sportlik sooritusvõime, saada kokkupuude maailma ühe enamlevinud programmeerimiskeelega Python ning ka Eesti ühte tuntumat selgrootut, vihmaussi, skalpelliga lahata.

Messi kava on tihe ning kaasahaaravaid tegevusi jätkub terveks päevaks, lubas Lomp. Lisaks erialade sisust ja tulevikuväljavaadetest kõnelemisele saabub messile üllatusesinejana tuntud inimene, kes on omandanud kutsehariduse. Intellektikal leiab aset ka üle-eestilise Luuleprõmmi finaal, kus noored autorid esitavad oma seniavaldamata luulet, saab näha vanglateenistuse relvastatud üksuse demoesinemist ning kaasa elada tordivõistlusele, kus võistkonnad koolidest üle Eesti võistlevad tortide kaunistamises. Võistlusele järgneb ühine tordisöömine.

Üritusele on oodatud nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilased, hetkel mitte õppivad noored ning kõik, kes on huvitatud täiend- või ümberõppimisvõimalustest.