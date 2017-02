Üle kaheksa aasta on Ahhaa teaduskeskus näidanud Lõunakeskuses elamuskinofilme ning pakkunud huvilistele samas asuvas poekeses kõikmõeldavat põnevat ja arendavat kaupa. Nüüd on Ahhaa võtnud käsile oma 4D-kino virtuaalreaalsuskinoks ümber vormimise ning nii on nende käsutuses olev pind saanud täiesti uue näo.