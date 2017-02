Kultuuriaken saab suveks uue näo

Kultuuriakna uuendamist alustati sügisel koos Tartu linna uue kodulehe arendustöödega.

«15 aastat peaaegu muutumatu kujunduse ja ülesehitusega püsinud Kultuuriaken vajas värskendamist juba ammu. Uuenduse eesmärk on luua nüüdisaegne sündmusi ja huvitegevust koondav portaal, mida oleks mugav kasutada nii veebis kui mobiilis,» selgitas abilinnapea Tiia Teppan.

Ta lisas, et uus Kultuuriaken võimaldab Tartus toimuvaid sündmusi ja huvitegevust korraldajatel paremini reklaamida ja kasutajad saavad neid huvitava info kiiresti ja mugavalt kätte.

Uuel veebilehel on senisest palju enam pandud rõhku heale kasutatavusele, seda nii kultuuritarbija kui -korraldaja vaatenurgast. Kasutajad saavad infot sisestada ja jagada eesti, inglise ja vene keeles. Veebilehte saab ühtviisi mugavalt kasutada nii arvutist kui mobiilist ja see on seotud piletimüügikeskkondade ja sotsiaalmeediaga.

Uuendusena lisanduvad veel filtritega otsingusüsteem, võimalus meelepärast infot kalendrisse lisada ja toimumiskohti kaardilt vaadata. Erinevalt varasemast saab Kultuuriaknasse detailsemalt sisestada ka huvitegevuse infot, nt treeninguid, koolitusi, kursusi, huviringe jmt.

«Tartu linna turundusstrateegias soovime Tartut esile tõsta kui mitmekülgset kultuurilinna ning seda pidasime silmas ka Kultuuriakna arenduseesmärke püstitades. Usun, et uuendatud veebileht aitab tõhusalt edendada nii piirkonna kultuurielu kui huvitegevust ja toimib käepärase turundustööriistana ka kohalikele kultuurikorraldajatele,» kommenteeris Tartu linna turundusjuht Helen Kalberg.

Kultuuriakna kujunduse ja arenduse hanked korraldas Tartu linn eelmisel suvel. Mõlemad hanked võitis Wiseman Interactive.

Kokku investeerib linn portaali arendusse 58 080 eurot.