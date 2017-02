Neid paiku, kus Tartu lähedal saaks autoga looduslikul jäärajal oma võimeid proovile panna ja sõitmist harjutada, väga palju ei ole. Veebruari alguses avas hooaja Ilmatsalu jäärada, mis on selle eestvedajate sõnul olnud avamisest alates väga menukas, kuna see on siinkandis üks väheseid looduslikke radasid.