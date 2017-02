Läinud nädala lõpus avatud hinnapakkumustest nähtub, et Aardlapalu prügilas on segaolmejäätmete vastuvõtu hind kallinemas poole võrra. See tähendab, et keskmiselt kolmandiku jagu kallimat hinda tuleb hakata oma prügi äraveo eest maksma ka tartlastel, avaldas reedel Tartu linna keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer.