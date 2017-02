Pensionärid kurdavad: miks peab sotsiaalkindlustusamet tööpäeval sünnipäevapidustusi?

Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuhi Kaili Uusmaa sõnul peab asutus täna oma 23. sünnipäeva, mistõttu on 10. veebruaril üle terve Eesti kõik sotsiaalkindlustusameti klienditeenindused suletud, kaasa arvatud infotelefonid.

Uusmaa ütles, et sellekohane info saadeti paar-kolm nädalat tagasi välja ja kliente on informeeritud kodulehekülje kaudu ning klienditeeninduses kohapeal. «Võib aga tõesti juhtuda, et mõni inimene ei teadnud sellest,» lisas ta.

Küsimusele, miks riigiasutus peab oma sünnipäeva tööpäeval, mitte nädalavahetusel, lubas Uusmaa meili teel vastata.