Kuidas teile meeldiks õhtusöök süstla ja sondiga

Kui Eikolt küsida, kas ta tahaks teada, mis mekk on kotletil, raputab poiss pead – hoopis banaani tahaks ta proovida. Aga ei tohi.

Oht, et toidupala võib sattuda hingamisteedesse ning poiss lämbuda, on väga-väga suur. Eiko ise teab seda. Ta on tahtejõuga poiss, tähemärgilt Sõnn!

Ainult paar korda on ta emalt küsinud, millal võib ta hakata sööma päristoitu, nii nagu kõik inimesed.

Arstid on koos geneetikutega välja selgitanud, et Eikol on vigane MYH2 geen ning see viga mõjutab ta lihaste tööd, sealhulgas neelamislihaste tööd. Seda geeni parandada keegi veel ei oska.

Mida aga haigus Eikole ja ta perele veel tähendab ning kuidas nad hakkama saavad, sellest saab lugeda reedesest Tartu Postimehest. Samuti annab lugu vastuse küsimusele, mida kujutab endast TÜK lastefondi uus heategevuskampaania Üleannetus.