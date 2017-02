Selgusid Tartu aukodaniku ja Tartu Tähe tänavused kandidaadid

Otsuse Tartu aukodanike ja Tartu Tähe kavaleride kinnitamise kohta teeb linnavolikogu.

Väino Kull oli Tartu linnapea aastatel 1993–1996. Linnapeana andis ta suure panuse Tartu linna kui omavalitsuse õigusliku baasi ning praktilise töökorralduse arengusse iseseisvuse taastanud Eestis. Pärast linnapea ametit oli Väino Kull aastatel 1996–1999 linnavolikogu esimees. Ta on olnud ka linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees ja Tartu abilinnapea (2008–2009).

Üllar Põvvat on Eesti veemoto üks tugisammastest, Tartu linna veemotospordi tulihingeline edendaja, veemotospordi treener ja endine veemotosportlane. Veemotospordiga tihedalt seotud 1970ndate algusest kuni siiamaani. Tartu Kalevi vee-motoklubi juhatuse liikmena ja eestvedajana on ta 1998. aastast juhtinud kogu Kvissentalis paiknevat vee-motokeskust ja -klubi, mis on üks vabariigi veemotospordi tegusamaid keskusi.

Rein Taagepera on teadlane ja ühiskonnategelane. Ta oli üks TÜ sotsiaalteaduskonna loomise eestvedajaid ning selle esimene dekaan. 1994−1998 oli Rein Taagepera TÜ politoloogia professor ning 1998. aastast emeriitprofessor. Ta on Tartusse tööle kutsunud mitmeid väljapaistvaid õppejõude ning andnud hoo sisse paljudele noortele õppejõududele. Alates 1987. aastast on ta aktiivselt kaasa löönud Eesti ühiskondlikus ja poliitilises elus.

Jüri Külvik on juba ligi 25 aastat olnud silmapaistev Eesti metsa- ja puidutööstuse arendaja. 1993. aastal asutas ta Lemeksi, mis on praeguseks kasvanud Eesti üheks suurimaks tööstusettevõtteks. Lemeks Grupp tegutseb edukalt nii puidutöötlemise ja metsavarumise valdkonnas kui ka põllumajanduses ning grupi 22 tütar- ja sidusettevõtet annavad tööd üle 600 inimesele.

1978. aastast Vanemuise teatris töötav Mare Tommingas on oma teatritöö jooksul olnud nii rühmatantsija, solist, koreograaf kui ka balletijuht. Vanemuise balletti juhib ta aastast 1992 ning tema visa ja eesmärgikindla töö tulemusena on praegune Vanemuise balletitrupi kooslus ühtlaselt kõrge tehnilise tasemega ning koosneb põnevatest ja väljendusrikastest tantsijaisiksustest.

Anne Schotter on aktiivne kodanikuühiskonna arendaja ning haavatavate gruppide eestkostja. Tartu pedagoogiline seminar, TÜ arstiteaduskond, teaduslik töö TÜ meditsiini kesklaboratooriumi üldmolekulaarpatoloogia instituudis, väitekirjade kaitsmine ja tudengite ja praktikantide juhendamine moodustavad ühe olulise osa Schotteri elust. Schotter on Tartu Koidu keskuse eestvedaja, mille struktuuri on kuulunud eralastekodu, lastepäevakeskused, lapsehoid ja tugikorterid.

Otsuse Tartu aukodanike ja Tartu Tähe kavaleride nimetamise kohta teeb linnavolikogu 16. veebruari istungil. Aukodaniku nimetused koos sellega kaasneva Tartu Suurtähega ja Tartu Tähed antakse üle 23. veebruaril Vanemuise kontserdimajas Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud aktusel.

Tartu linna aukodaniku nimetus on auavaldus Tartu linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Tartu Täht antakse Tartu linnale osutatud eriliste teenete eest.