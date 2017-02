Koolijuht Tiina Kallavus: lõpuks on erivajadustega lapsi märgatud

Tiina Kallavus rääkis, mida teenetemärgi saamine talle tähendab:

«See autasu tähendab mulle ülipalju. See on väga oluline, kuna olen saanud selle oma lemmikteemaga tegelemise eest. Järelikult see tähendab väga palju minu valdkonnale ehk erivajadustega lastele.

Kõik, mis minus on, on tänu kõigile neile, kellega oma elus olen kokku puutunud, alustades oma emast ja isast, oma kolmest imelisest lapsest, kõikidest toredatest töökaaslastest ja nendest põnevatest lastest, kellega on mul olnud õnn kohtuda. Lapsed on ju kõige suuremad õpetajad ja tänu nendele me olemegi nii head emad, õpetajad, eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid.

Kui autasust kuulsin, olin Tartu arenguseminaril. Rääkisime just hariduse tulevikust ja kaasavast haridusest. Seminari lõpus avastasin, et kaasava hariduse asemel võiks kasutada uut sõnapaari: haridus kõigile. Kaasamine tähendab seda, et keegi on tublim, võimsam, edukam, nähtavam ja siis ta kaasab kedagi. Aga miks nii? Me kõik oleme ühtmoodi huvilised, erilised, andekad. Kui ütleme «haridus kõigile,» siis me ei erista ühte teisest või kolmandast.

Meil kõigil on õigus haridusele, vastavalt oma võimetele ja vajadustele. Ma olen nii elevil, et just tänasel päeval see teade tuli, see oli nii õige hetk ja on nii oluline, et lõpuks ometi on erivajadustega teema tegijaid ja valdkonda märgatud.»

Tiina Kallavus on omandanud eripedagoogi, sotsiaaltöötaja ja muusikaterapeudi eriala. Ta töötas aastaid Ida-Virumaa maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna peaspetsialistina ja lastekaitse peaspetsialistina ning on olnud üle 10 aasta Tartu Herbert Masingu Kooli direktor.