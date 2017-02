Miina Härma gümnaasiumi õpetajate koostatud õppekirjandusest valmis näitus

Näituselt leiab näiteks kooli algusaegadel õpetajana töötanud Jaan Sarve matemaatika- ja füüsikaõpikud. Sarv töötas välja muu hulgas eestikeelset teadusterminoloogiat tolleaegse venekeelse hariduse tingimustes, see võimaldas tal hiljem rahvusülikooli matemaatikaprofessorina neid aineid eesti keeles ka kõrghariduse tasemel õpetada. Viljakad õpikute autorid olid kooli esimestel kümnenditel ka ajalooõpetaja ja naisliikumise eestvedaja Emma Asson ning kirjandus- ja haridustegelane Mihkel Kampmaa.

9. veebruaril, helilooja Miina Härma sünniaastapäeval avatud näitusel on eksponeeritud ka Miina Härma, Salme Masso, Hillar Palametsa, Jüri Vene, Lia Paaveri, Tiiu-Mai Lokko jt Härma koolis õpetajatena töötanute koostatud õppematerjale.

Praegu koolis töötavatest õpetajatest on viimase paari aasta jooksul kogu Eestis kasutatavaid õpikuid ja töövihikuid koostanud emakeele ja kirjanduse õpetaja Ivika Hein, füüsika ja keemia õpetajad Erkki Tempel ja Riina Murulaid ning ajalooõpetajad Terje Hallik, Piret Tänav, Urma Linnus ja Ene Tannberg.

Näituse on koostanud MHG raamatukoguhoidja Helgi Rootslane. Näitus avati 9. veebruaril koolimaja kolmandal korrusel ja see jääb avatuks märtsi lõpuni. Materjale võib näitusele lisanduda veelgi, mitmed õpikud-töövihikud on praegu töös.