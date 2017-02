Video: presidendilt teenetemärgi pälvinud Janika Mölder: soovin, et Eesti võimlemist märgataks veelgi rohkem

Janika Mölder tunnistas, et tema jaoks on tegemist suure, aga väga meeldiva üllatusega. «See näitab seda, et meie tehtud tööd on märgatud ja hinnatud, see on minu jaoks väga suur asi,» ütles Mölder.

Janika Mölder lisas, et tema jaoks on kõige tähtsam, et Eesti võimlemist märgataks senisest veelgi enam, sest selle kauni alaga tegeleb väga palju lapsi ning läbi laste on alaga seotud ka paljud emad ja isad. «Kindlasti teeb see tunnustus tänavuse võistluse minu jaoks erilisemaks,» tõdes Mölder.