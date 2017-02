Luua metsanduskooli saab dokumente esimest korda esitada juba märtsis

Luua metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu märkis, et nende koolis õpib palju noori, kelle kindel elukutsevalik on tehtud juba ammu. Kevadine sisseastumisperiood annab aga neile võimaluse teha edasiõppimisega seotud formaalsused varakult ära ning keskenduda suvel muudele tegemistele. Direktor lisas, et kevadisel vastuvõtuajal saab kandideerida vaid statsionaarsesse õppesse, mittestatsionaarsesse õppesse toimub vastuvõtt suvel.

Vastuvõtutingimustes on kevadise ja suvise vastuvõtuperioodi vahel vaid üks erinevus: kevadisel vastuvõtul saab kutsekeskharidusõppesse kandideerida ka jooksva õppeaasta klassitunnistuse või hinnetelehe väljatrüki alusel, suvise vastuvõtuperioodi lõpuks tuleb kooli lõputunnistused esitada kõigil, ka juba kevadel kandideerinutel.

Luua metsanduskooli õppima asumiseks on vaja sooritada sisseastumistest, mis selgitab välja kandidaadi kutsesobivuse. Lisaks vesteldakse iga sisseastujaga, et teha kindlaks tema erialavaliku põhjused, õpimotivatsioon ja huvialad, ning kui vaja, saab õpilaskandidaati ka nõustada.

Luua metsanduskool on kutseõppeasutus, mis valmistab ette tulevasi metsanduse, aianduse ja loodusturismiala töötajaid. Metsanduskooliga saab lähemalt tutvuda avatud uste päevadel, mis toimuvad 14. märtsil, 18. aprillil ja 13. mail.

Lisainfot leiab aadressil www.luua.ee/vastuvott.