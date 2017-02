Linnaraamatukogusse saab nüüdsest raamatuid tagastada ööpäev läbi

Raamatukogust laenatud raamatuid, ajakirju ja filme võib kasti poetada ajal, mil raamatukogu on suletud, aga tagastuskastist võib kiirustavale lugejale abi olla ka päevasel ajal. Linnaraamatukogu usub, et tõenäoliselt leevendab tagastuskast lugejate pahameelt suvel, kui raamatukogu on tööpäevadel lühemalt lahti ja nädalavahetusel hoopis kinni.

Tagastuskaste tühjendatakse raamatukogu lahtiolekuaegadel ehk tööpäevadel ajavahemikus kell 9–20 ja laupäeval 10–16. Väljaspool raamatukogu tööaega kasti poetatud raamatute tagastus vormistatakse järgmisel tööpäeval.

Kui lugejal jääb osa raamatuid tagastamata, siis nende raamatute tagastamistähtaega automaatselt ei pikendata.

Eestis on raamatute tagastuskastid olemas juba paljudel rahvaraamatukogudel, näiteks Viljandis, Võrus, Pärnus, Elvas ja mitmes väiksemas maaraamatukogus.