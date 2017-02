Kohtunik Andrus Miilaste: president on väärtustanud ka kohtuvõimu tegevust

«Mulle on see suur üllatus. Pidin lauast kinni hoidma, et mitte toolilt maha kukkuda, kui kohtumaja juht tuli hommikul ja õnnitles mind. Algul ei saanud arugi, mille puhul, aga siis ta avas Postimehe ja siis ma tundsin seal oma nime ära ... Ma olen juba 51-aastaseks saav mees ja eks väike värin käis südamest läbi küll. Mul on selle üle hea meel ja tahaksin selle tunnustuse eest tänada presidenti ja kõiki oma häid kolleege, kes sellele kaasa aitasid. Minu jaoks tähendab see seda, et president on väärtustanud ka kohtuvõimu tegevust. See on väga positiivne. Aastaid ei ole kohtuvõimu esindajatele ju teenetemärke jagatud. See on aga igal juhul motivaator ja sunnib järjest rohkem pingtama. Olen kohtunikutööd teinud 5. oktoobrist 1993. President Lennart Meri nimetas mu kohtunikuks.»