Vereloovutaja Allen Leego: kui on võimalik inimesi aidata, siis tuleb seda teha

«Emotsionaalselt on see tunnustus muidugi meeldiv, samas ka natukene üllatav. Kindlasti on palju teisi inimesi, kes seda saada võiksid. Ilmselt sai minu puhul määravaks kordade arv ehk kui palju kordi keegi verd andmas on käinud. Aga miks keegi hakkab doonoriks, see on väga isikupärane teema ... Mina sain juba aastaid tagasi aru, et kui mul on võimalik inimesi aidata, siis tuleb seda teha. Minu ellu mahub üks selline must periood, kui ma olin Vene sõjaväes. Nägin seal hukkumas väga palju inimesi, kuna verd polnud saada. See on ka üks põhjus, miks ma otsustasin hakata doonoriks. Alustasin juba 1988. aastal, vahepeal jäi aastaid vahele ja järjepidevalt käin andmas aastast 1998. Teenetemärk on loomulikult väga suur tunnustus, aga ma pole kunagi käinud verd andmas seetõttu, et presidendilt teenetemärk saada. See on ikkagi sisemise hinge teema. Kui sa saad teistele anda, siis tuleb seda teha.»