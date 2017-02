Laupäeval peetakse Pühajärvel tõukekelkudel matkamaratoni

Matkamaratoni peakorraldaja Imre Arro ütles, et jää on Pühajärvel 28–36 sentimeetri paksune. Neljapäeval alustatakse võistlusraja ettevalmistust.

Matkamaratoni sõidetakse järvejääle märgitud 10 kilomeetri pikkusel rajal oma valitud tempos. Kuna jääle pääseb korraga ligikaudu viiskümmend inimest, tehakse kaks ühisstarti. Esimene start antakse kell 11, teine kell 13. Arro sõnul on esimese stardi kohad täis, kuid teise gruppi veel kohti jagub.

Esialgu oli plaanis korraldada võistlust samuti 20 kilomeetri pikkusel distantsil. Kuna selle vastu pole piisavalt huvi üles näidatud, otsustati see asendada teise 10-kilomeetrise distantsiga.

Starti võib tulla nii vanema Soome kelgu kui ka tänapäeva tõukekelguga. Kellel isiklik kelk puudub, saab selle kohapeal laenata Loodusturism.ee matkakorralduselt.

Eelmise aasta kogemuse põhjal julgeb Arro väita, et jääl läheb osalejate vahel võistlemiseks, eriti nende seas, kes esiridades stardivad. «Tegemist on aga siiski matkamaratoniga, kus saab nii medalitele sõita kui ka matkates nautida Pühajärve vaateid ja maastikke,» lausus Arro. Ta lisas, et tõukekelguga läheb rahulikul sõitjal raja läbimiseks vähem kui paar tundi.

Eelregistreerimine matkamaratonile läheb lukku neljapäeva, 9. veebruari keskpäeval. Eelregistreerides tuleb osalemise eest välja käia 15 eurot, mis sisaldab ka kelgulaenutust. Kui võistleja tuleb oma kelguga, on osalemistasu viis eurot soodsam. Kohapeal registreerudes on hinnad vastavalt 20 ja 15 eurot.