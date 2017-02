Liuväljadele lisaks saab nüüdsest uisutada ka Anne kanali jääl

Kuna külmakraadid on kasvatanud veekogudel jää paksust, andis see võimaluse Anne kanalile rajada uisurada. Tähtvere puhkepark lükkaski eile õhtul kanalile 1,3 kilomeetri pikkuse uisuringi. Anne kanali uisurajal on head jääolud, kuid uisud peavad seal endal olema.