Tervishoiukõrgkool leidis partneri Jamaicalt

Niisugune uuring hakkab kirjeldama mõlema kõrgkooli üliõpilaste senist kogemust ning valmidust õppida ja töötada võõrsil, multikultuurses keskkonnas.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar selgitas, et jah – koostööpartner Jamaica võib tekitada elevust, aga sisuliselt leiab aset üks täiesti tavaline töö, mida kõrgkoolid ikka ette võtavad.

«Tõsi, senised partnerid on olnud meil siinsamas Euroopas ning nii kauge maaga pole me varem kokku puutunud,» tõdes ta.

Jamaica Tehnoloogiakõrgkool on ta sõnul suur õppeasutus, hõlmates kolme kolledźit ja viit teaduskonda ning Tartu tervishoiukõrgkool teeb koostööd terviseteaduse kolledźiga.

«Meie tervishoiukõrgkoolis on seitse kõrghariduse õppekava, nende terviseteaduse kolledźis kaheksa ning kuus neist kattuvad,» märkis Viitkar.

Koostöö sai Viitkari sõnul alguse sellest, et eelmise aasta kevadel käis Jamaica tehnoloogiakõrgkooli esindaja neil külas ning vestlustes selgus, et ühiseid kokkupuutepunkte on palju – ka õppemeetodid ja -klassid on väga sarnased.

«Selle projekti valimisel sai kõige olulisemaks aga just multikultuurse kompetentsi arendamine,» rääkis Viitkar. «Jah, me teeme iga päev koostööd Euroopa riikidega, aga nii teistsugust kultuurilist kogemust võimaldava kooliga nagu see, meil kogemust ei ole. Püüame teada saada, kuidas meie üliõpilased ise hindavad oma ettevalmistust õpirändeks ja toimetulekuks võõras keskkonnas ning mismoodi saaksid siis kodukõrgkoolid neid selleks paremini ette valmistada.»

Rakendusuuringu tulemused saavad olema õpirändeks ettevalmistava e-kursuse koostamise aluseks.

Jamaicas viibivad praegu radioloogiatehniku ja bioanalüütiku õppekavade juht Zinaida Läänelaid, õppejõud ning rakendusuuringute meeskonna liige Reet Urban, haridustehnoloog Anne Rosenberg, üleilmse koostöö ja õpirände projekti juht Eliise Ott ja rahvusvaheliste suhete spetsialist Danel Jantra.

Üleilmse koostöö ja õpirände projekti toetab hariduse rahvusvahelistumise agentuuri Archimedese Erasmus+ programm.