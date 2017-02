Töömeeste möödalask: spetsiaalne vaip oli põrandale rullitud pisut valesti, mistõttu tuli võimlemispiigadel see enne eilse treeningu algust ümber paigutada. Ühise jõupingutuse tulemusel saadi asjaga kiiresti ühele poole.

Homsest on maailma iluvõimlemispealinnaks Tartu, kui Annelinna spordimajas saab alguse neli päeva vältav Miss Valentine’i võimlemisfestival. Ligi poolteist tuhat sportlast Indiast Puerto Riconi annavad tunnistust sellest, et Miss Valentine’i koht rahvusvahelises võistluskalendris on kindel kui kalju.