Tartu kuulutab välja avaliku konkursi olümpialootuse stipendiumile

Tartu linna olümpialootuse stipendium on sihtotstarbeline ühekordne stipendium, mida rahastab Tartu linn. Stipendiumile saab kandideerida füüsiline isik, kes on kantud rahvastikuregistrisse Tartu linna elanikuna vähemalt üks aasta enne taotluse esitamist, on vähemalt 23-aastane Tartu linnas tegutseva spordiklubi liige ning on olümpiamängude kandidaat või kellel on arengut ja tulemusi arvestades eeldusi pääseda olümpiamängudele.