Kas talikalastajatel on tänavu lootust sõiduautodega Peipsi järvele pääseda?

Vastab politsei- ja piirivalveameti Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits.

Jääluure näitab, et praegu pole jää seisukord järvistul kaugeltki mitte selline, et saaks inimesi autoga turvaliselt järve peale lubada. Järvistu jääolud on paiguti ebaühtlased, esineb pragusid ning pidev temperatuuri kõikumine ning ilmamuudatused on pannud jää mängima.

Nüüd kui eesootavaks nädalaks lubatakse kuni 20-kraadist külma, võib iga järvel liikuja lausa oma kõrvaga seda mängu kuulata, jää hakkab külmaga nii-öelda paukuma. Jää tõmbub kokku, tekivad mõrad, praod ning ka jääkuhjatised. Lisaks on järvel rüsijääd ning jää pind ei ole autoga liikumiseks tasane ega ühtlane.

Viimastel nädalavahetustel on juhtunud ka paar õnneliku lõpuga õnnetust, mil järvejääst vajus läbi kaks karakatti. Neis õnnetustes õnneks inimesed kannatada ei saanud ning ka sõiduvahendid saadi jääpiirilt kätte. Ent need õnnetused näitavad samuti ilmekalt, kui ebaühtlane võib jää ühel järvistul olla ning seetõttu pole turvaline inimesi sõidukitega sellele lubada.

Ideaaltingimustes peaks jää paksus Peipsil olema ühtlaselt 25 cm, et sinna saaks lubada sõidukitega peale, ent jääluure seda luba veel ei anna. Kohati on jää isegi paksem, kuid on piirkondi, kus see on palju õhem, praguline ning tuulte poolt kokku kuhjatud.