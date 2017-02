Tartu ülikooli Maarajamõisa linnakus on hea autot parkida, aga muudest mugavustest jääb vajaka. Linnakut on kõvasti kritiseeritud, sest õppe- ja teadushooned on küll nüüdisaegsed, kuid keskkond nende ümber vajab järeleaitamist. Vaja oleks haljastust ja toetavaid teenuseid, poodi ja lasteaeda, aga ka spordirajatisi.