Napsised juhid ilmusid liiklusse ennelõunal

Lõuna prefektuuri teatel kontrollis politsei täna hommikust keskpäevani Tartu linnas autojuhtide kainust. Hommikusel tipptunnil üllatasid politseinikud autojuhte Narva maanteel, seejärel pandi kõik puhuma Sõpruse puiesteel ning veidi enne keskpäeva kontrolliti Pikal tänaval liikuvate roolikeerajate kainust. Alkomeetrisse pandi puhuma ühtekokku 1975 roolikeerajat ning lauskontrolliga selgitati välja viis erinevat rikkumist.

Kahel juhul oli autojuht tarvitanud alkoholi. Neist üks oli sedavõrd suures joobes, et tema vastu tuli alustada kriminaalmenetlust. Lisaks tabati rivipuhumise käigus muu hulgas üks juhtimisõiguseta roolikeeraja, üks ülevaatuseta sõiduauto ning üks sõiduk, mille järelhaagisele oli lastitud liiga raske koorem.

Tartu politseijaoskonna vanemkomissar Enn Virk kirjeldas pressiesindaja vahendusel, et varahommikused puhumistulemused Narva maanteel ja Sõpruse puiesteel andsid korrakaitsjatele põhjust rõõmustada. Tihenda liiklusega tipptunnil, mil inimesed tööle, kooli ja lasteaeda kiirustasid, ei avastanud korrakaitsjaid ühtegi alkoholiga patustanud roolikeerajat. Ent ennelõunale puhumine Pikal tänaval rikkus politseinike rõõmu, mil napi poole tunniga avastati kaks alkoholi tarvitanud juhti ning üks juhtimisõiguseta roolikeeraja.

Politsei rõhutab, et enne juhtima asumist peaks olema kindel oma kainuses eriti juhul, kui eelmine päev on alkoholi tarvitatud. Üks joobes juht põhjendas oma käitumist just sellega, et oli nädalavahetusel tarvitanud alkoholi ning ei osanud hommikupoolikul oma tervist adekvaatselt hinnata, rääkis Virk. Ta lisas, et alkoholijoobes juhtimise vältimiseks võiksid juhid endale alkomeetri muretseda, et saaksid vajaduse korral ennast kontrollida.