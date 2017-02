Tartu ülikooli kunstimuuseumi juhataja Jaanika Anderson rääkis muumiakambri lage ja seinu katvaist maalinguist. Samas ruumis on üles seatud puutetundlik ekraan, mis annab asjast hea ülevaate, aga ka muumiad ja egiptusepäraste maalingutega kaetud kolmekihiline sarkofaagi mudel.

Eesti ainukesed kaks Egiptuse terviklikku inimmuumiat on olnud aastaid siin-seal muistse kultuuri saadikutena vaadata. Nüüd said nad endale palsameeritud egiptlastele väärilise kujundusega ruumi ehk muumiakambri. See avatakse huvilistele Tartu ülikooli peahoones tegutsevas kunstimuuseumis neljapäeval.