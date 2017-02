Suur müttamine Tartu servas. Mis toimub?

«Käivad pinnasetööd, tee muldkeha ehitamine, TREF on tööle asunud, ega rohkem pole praegu öelda,» sõnas Tartu linnamajanduse osakonna asejuhataja Andres Pool.

Ta lisas, et alanud on ka vundamendivaiade proovipuurimine, kuid põhiliselt on praegu näha liivavedu.

Idaringtee kolmas järk ulatub Lammi teest Räpina maanteeni. Idaringtee kolmas ehitusala on 1,5 km pikkune teelõik. Kolmas ehitusala tuleb sarnane eelneva Ringtee lõiguga – ehk siis kaherealine sõidutee ja eraldiasetsev kergliiklustee. Luunja valda suunduvale Soojuse teele rajatakse eritasandiline liiklussõlm, kus ehitatav Ringtee läheb viaduktiga üle Soojuse tee. Lisaks rajatakse veel kaks kergliiklusviadukti.

Projekteerimise ja ehitamise riigihanke võitsid eelmisel aasta augustis AS TREF ja AS Baumost, kes esitasid ühispakkumuse kogumaksumusega 7 433 844 eurot.

Kavandatud ehitusaeg on 18 kuud. Töid rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.