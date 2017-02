Eesti tervishoid sai juurde 148 uut spetsialisti

Tartu tervishoiu kõrgkooli juurde on loomisel kompetentsikeskus, kus üheks oluliseks valdkonnaks on patsiendiohutus. Paljud lõputööd käsitlesid just seda temaatikat ning TTK õppeprorektor Kersti Viitkar kiitis nende tööde kõrget taset.

Näiteks on lõputöödes kirjeldatud erakorralise meditsiini osakonna ülekoormuse põhjuseid ja selle mõju patsiendi ohutusele, eelkooliealiste laste koduste vigastuste ennetamisvõimalusi, steroidide mõju harrastussportlaste tervisele, ravimitega seotud vigade tekkimist, eakate enesehooldamatuse riskitegureid. Kaitsmiskomisjonid hindasid 15 lõputööd tunnustuskirja vääriliseks kutsealale olulise valdkonna suurepärase käsitluse eest.

Kokku kaitses edukalt lõputöö 148 lõpetajat, neist 101 õe õppekaval. Lisaks oli lõpetajaid ämmaemanda, bioanalüütiku ja radioloogiatehniku õppekavadel. Seekordsest lennust üheksa lõpetas Tartu tervishoiu kõrgkooli cum laude.