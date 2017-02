Kui Lille maja direktor Hele Riit kolmapäeva õhtul Tallinnas Balti jaama paviljonis üheskoos teiste noorsootöö tegijatega laval seisis, ei osanud ta üldse oodata, et just tema on see, kes pälvib kõrgeima tunnustuse. Ta tunnistas, et aasta noorsootöötaja tiitel tuli talle täieliku üllatusena ja ministrilt autasu vastu võtma minnes hakkasid jalad natukene isegi värisema.