Tartu ja Narva noored vahetavad nädalaks kodud

«Aastatega oleme märganud, kui vähe suhtlevad omavahel eesti ja vene keelt kõnelevad noored,» rääkis Eesti õpilasesinduste liidu kultuurivaldkonna juht Maris Neeno. «Eesti õpilaskonna lähendamiseks toome noored üksteisele lähemale ja räägime avameelselt kitsaskohtadest.»

Neeno sõnul on eriti positiivne see, et noored ise on aktiivsed, narvalasi kandideeris lausa 30. «Õpilasliidu aktivistid teevad tõsist tööd, et projekt sujuks ja kõik õnnestuks,» tõdes ta.

Projekt sai alguse Euroopa õpilasliitude peakontoris loodud fondist, mis oli mõeldud pagulaspoliitika arutamiseks. Eestis aga otsustati teha eesti-vene integratsiooniprojekt ning nii korraldatigi Tartu ja Narva linna õpilasvahetus.

Kandideerida said 8.–12. klassi noored. Kõigile vahetusõpilastele on tagatud majutus, täis kõht, koolitused, arutelud, töötoad ning soovi korral sõit teise linna.

Ise vahetusaastal Hollandis käinud Neeno teab rääkida, et igasugune vahetus on huvitav kogemus, sellest tuleb noortele täiesti teistsugune nädal.

Juba pühapäeval vahetuslinna sõitnud õpilased seavad end uues kodus sisse. Neeno sõnul olid majutamisel abiks ka vabatahtlikud, kes olid nõus lapsi oma koju võtma. Ta ise majutab samuti üht õpilast. «Arvan, et ka see on tore kogemus,» ütles ta.

Esmaspäevast kolmapäevani käivad vahetusõpilased koolitundides. Neljapäeval on plaanis kultuuriprogramm. Tartusse tulnud õpilased külastavad Eesti Rahva Muuseumi ja Ahhaa keskust. Narvas olevad noored alustavad päeva linnuses ning seejärel lähevad bastioni käikudesse.

«Üritus kulmineerub talvekooliga. See on õpilasliidu korraldatav iga-aastane hooajaline kool,» rääkis Neeno.

Talvekoolis jagavad vahetusõpilased kogemusi, töö- ja arutelurühmades arutatakse eesti ja vene keelt kõnelevate koolinoorte muresid ning koos ekspertidega otsitakse lahendusi. Lisaks sisulisele tööle ootab noori ka meelelahutuskava.

Projekti lõpuks soovitakse saavutada püsiv koostöö selles osalenud noorte vahel ning astuda suur samm ühtse ja kokkuhoidva Eesti õpilaselu poole.