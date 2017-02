Lisaks tagastangedele mõlgiti ära ka elektrikilp

Hommikul peale kella üheksat teatati politseile, et Kartuli 8 juures on katki sõidetud elektrikilbi uks. Süüdlane lahkus sündmuskohalt.

Pealelõunal kella kahe paiku teatati politseile, et Muuseumi tee 2 parklas on juhtunud liiklusõnnetus, kui otsa on sõidetud parklas seisnud sõiduautole Honda CR-V, millel sai vigastada tagastange. Kahju põhjustaja lahkus sündmuskohalt.

Kella kahe paiku märkas ka sõiduauto Kia Ceedi juht, et Tasku keskuse parkimismaja teisel korrusel on otsa sõidetud tema seisvale sõiduautole. Otsasõidu tagajärjel sai kahjustusi Kia tagastange. Varalise kahju põhjustanud juht lahkus sündmuskohalt.

/ Politsei

Kõigil, kel on kirjeldatud avariide kohta selgitavat infot või oskavad anda infot tuvastamata osaliste kohta, palutakse sellest teatada avariipolitsei telefonil 730 8814, infotelefonil 612 3000 või meilitsi louna.ate@list.politsei.ee