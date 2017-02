Galerii: Tartumaa noored tantsupeolised alustasid eelproove

Kõigis Eesti maakondades on alanud suvise noorte laulu- ja tantsupeo eelproovid. Kui lauluproove alustati juba veidi varem, siis eile kogunesid Tartu ja Tartumaa noored tantsijad Hansa kooli. Terve päeva said rahvarõivais lapsed ja noored alates kõige pisematest kuni gümnasistideni näidata, kui usinalt nad tantse on õppinud.