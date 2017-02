Nukitsamees lõpetab töö

Nukitsamees on hariduslike erivajadustega mudilaste lasteaed, kus on kõnepuuetega laste tasandusrühm, kaks arendusrühma intellektipuudega lastele ning üks pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm. Lasteaias on kokku 30 kohta.

Taara pst 8 asuv lasteaed tegutseb 1935. aastal ehitatud elumajas, mis vajaks ligi 700 000 eurot, et luua seal ajakohane õppekeskkond ja laste hariduslikke erivajadusi arvestavad tingimused.

Et tänavu valmib uusi lasteaiaruume, on võimalik tagada neis Nukitsamehe lasteaia kolme rühma lastele nüüdisaegne ja turvaline õppekeskkond. Nukitsamehe lapsed paigutatakse uutesse ruumidesse ümber oma rühmaga ning võimaluse korral koos oma õpetaja või õpetaja abiga.

Arendusrühma ja pervasiivsete arenguhäiretega rühma lapsed saavad ruumid Kesklinna lastekeskuses ja tasandusrühma lapsed Maarjamõisa lasteaias.