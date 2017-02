Tartu kogukonnahäälingu lipulaev peab sünnipäeva

Tartu kogukonnahäälingu lipulaeva Generaadio kolmanda sünnipäeva eriprogramm on terve selle nädala pakkunud tavalisest laiemat muusika- ja jutusaadete valikut. Kuulajaid äratatakse reipa hommikuprogrammiga, valmis on Generaadio äpp ning veebipleieris saab saatejuhtidega otse suhelda.

«Generaadio on kolme aasta jooksul mitmel moel jõudsalt arenenud ning töötame juba sellegi nimel, et esimesed palgalised töökohad luua,» rääkis peatoimetaja Raik Sõster. «Sünnipäevanädalal aga juhime erilist tähelepanu mitmekesisele saateprogrammile, millesse on viimase aasta jooksul lisandunud mitu uut tegijat.»

Generaadio programmijuht Mari-Liis Leis rõhutab kanali peamisele eesmärgile truuks jäämist. «Meie peamine väljakutse on jätkata Tartu kogukondadele ja subkultuuridele olulise platvormi pakkumist, säilitades samal ajal saatetoimetajate õhina,» selgitas Leis.

«Õnneks on uued saatejuhid seni vaid rõõmustanud raadiotöö põnevuse üle ning eetrihirmust kiiresti üle saanud. Näiteks sel neljapäeval teeb debüüdi putukateemaline Koi ja Täi, kus jutuks raagritsikate elu,» lisas ta.

Eriprogrammi naelaks ongi neljapäev, mil on fookuses kodanikuajakirjandus. Õhtuses jutusaates «Olukorrast konnatiigis» lahkavad kodanikuajakirjanduse südametunnistust Generaadio asutaja Kärt Rebane ja EMSL poolt auhinnatud kodanikuajakirjanduse seltsi ning kylauudis.ee eestvedajad Elina Allas ja Aksel Lõbu.

Generaadio on Tartu sõltumatu kogukondade raadio, mille missioon on pakkuda eri kogukondadele ja subkultuuridele kõlapinda ja kõneplatvormi, ühendades, lähendades ja mitmekesistades vaatenurki ühiskonnas toimuvale, levitada Eesti muusikute ja artistide loomingut, iseäranis aidata alustada ja leida publikut ning anda kõigile raadio- ja plaadikeerutamishuvilistele võimalus oma oskused proovile panna.