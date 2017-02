Ülikooli tänava remont lükkus järgmisse aastasse

«Põhipõhjus on, et eelarvesse ei jäänud sisse,» ütles linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak.

Tema ja abilinnapea Valvo Semilarski selgitusel oli see valikuküsimus. Ühtpidi võib öelda, et Adra, Künni ja Vao tänava kauaoodatud remont sai selle raha, mis võinuks kuluda Ülikooli tänavale.

Teisalt algab sel aastal koostöös veevärgiga suure sademeveekollektori ehitus piki Aardla tänavat Raudtee tänavani, sealt Soinastest Riiani ja Riiast Lunini tänavani. «See oli prioriteet ja seega Ülikooli jääb ära,» lausus Haak.

Kõrvalpõhjus oli ka see, et mõned Ülikooli tänavaga seotud ettevõtjad, näiteks Urmas Past ja Ain Tammvere, on pöördunud linna poole, et linn kaaluks, kas klompkivi on ikka mõistlik panna, ja mure oli ka parkimislahenduste pärast.

Haak ütles, et projekt on siiski valmis ja selles on ette nähtud, et sõiduteele tuleb vanalinnaosas klompkivi. Piiriks on Vallikraavi ots, kust edasi Riia tänava poole jääb asfalt, sest tänavaäärsed majad on juba uued ja ajaloolisele kivikattele poleks õigustust.

Klompkivid on üles võetud Struve tänavalt ja hoiul veevärgi õuel, nendest siiski ei piisa ja linn peab juurde ostma. Kõnniteedele on plaanitud graniitplaadid, nagu need on ka Raekoja platsil. Sõidutee läheb kitsamaks, jalakäijate ala laiemaks, tuleb rattatee.

Parkimiskohti on tulevikus kõvasti vähem. Nagu kommenteeris teedeteenistuse peaspetsialist Siim Mitt, on praegu Vallikraavi-Lossi lõigus 50 kohta, tulevikus 25. Ta lisas, et lühiajaliseks parkimiseks on võimalusi ka rohkematele autodele.

Haak ütles, et kui projekt ka arhitektuuri ja ehituse osakonnast ehitusloa saab, võiks ehitajahange volikogult loa saamise korral olla selle aasta sügisel ja töö alata tuleval aastal.

Esimene etapp, mis ulatub Vallikraavist Lossini, läheks töösse kolmes osas, et kogu aeg oleks ligipääs asutustele, sealhulgas Lydia hotellile. Lõigud on kavandatud Vallikraavi-Poe, Poe-hotell ja raekojatagune. Kogu töömaa ulatub aga Küütri tänavani.

Haak täpsustas, et klompkividega kaetakse ka Vallikraavi ja Ülikooli ristmik, kuid Vallikraavi otsa, kus praegu on autoparkla, see remonditöö ei puuduta.

Kas Ülikooli tänava remondiks võiks raha leiduda lisaeelarvest, selle kohta sai Rein Haak vastata, et keegi veel seda tõsiselt lisaeelarvesse ei kavanda.

Aasta algusest on ka vaevalt kuu möödas.

Mitt ütles, et esimese lõigu hinnaks on arvestatud umbes 500 000 eurot.