Postimehe ajalooline Gildi tänava maja sai uue omaniku

Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann ütles, et maja ostja on Tartu ettevõte ning maja on saanud endale hea omaniku. «Mis nad aga edasi teevad, sellest peab uus omanik ise rääkima,» sõnas Nuutmann.

Nuutmanni sõnul hakati maja müüki kaaluma möödunud aasta kevadel. «Meie mõte oli, et selle maja müügist saadavast rahast võiks hakata edaspidi maksma ka ajakirjandusüliõpilastele stipendiumi, aga selle maksmist alustasime juba varem,» lausus Nuutmann.

Kui kallilt hoone müüdi, ei saanud Nuutmann kommenteerida. Tartu Postimehele teadaolevalt plaanib maja uus omanik teha hoonesse korterid.