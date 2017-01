Fotod: Tartu rahuleping jõudis politseinike saatel tagasi sünnilinna

Tartu rahuleping saabus pärast seitset aastat taas oma sünnilinna rahvusarhiivi uue hoone avamisürituste puhul. Arhiivis on 2.–4. veebruarini lahtiste uste päevad, mil huvilised saavad oma silmaga rahulepingut uudistada.

Eesti Vabariik ja Venemaa Sotsialistlik Föderatiivne Nõukogude Vabariik kirjutasid rahulepingule alla 1920. aasta 2. veebruari varahommikul kell kolmveerand üks. Peale sõjategevuse lõpetamise tunnustas Venemaa selle lepinguga esimese riigina maailmas Eesti iseseisvust de iure.

Kahekümne aasta pärast evakueeriti Tartu rahuleping koos mitme teise Eesti riigile tähtsa dokumendiga Stockholmi. Alles 2002. aastal jõudis rahuleping tagasi Eestisse ning sama aasta 21. juunil anti see pidulikult üle rahvusarhiivile. See on siiani hoiul Tallinna rahvusarhiivis. Rahval oli Tartu rahulepingu originaali tema sünnilinnas viimati võimalik näha 2010. aasta 2. veebruaril.