Album õpetab kunsti müüma

Originaalide vastu reproduktsioonid muidugi ei saa, olgu nende pildistaja ja trükkija kui osav tahes ning paber parimaist parim. Ometi on raamat näitusest vähemalt ühes osas etem: piltide juures on lühikesed, aga sisukad tekstid, millest mõneski on visandatud huvitav lugu kunstnikust või kõrvaloleva teose teemadel.

Lisaks on raamatu autorid kirjutanud mõndagi E-kunstisalongi ajaloost, galerii eluolust ning näituste ja oksjonite korraldamisest. Tiia Karelson ja tema kolleegid on oma kirjapanekutes olnud üsna avameelsed, nii et kui keegi soovib kunsti müüva galerii asutada, saab ta albumis avaldatud artiklitest tõhusaid näpunäiteid.

Raamatu lõpuosas on kunstiajaloolaste Kadri Asmeri ja Tiiu Talvistu silmaringi avardavad kirjapanekud. Sõna võtavad ka kunstnikud Enn Põldroos, Aapo Pukk ja Navitrolla. Punkti paneb teave E-kunstisalongi seniste asukohtade, oksjonite ja näituste kohta.