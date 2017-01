Tartu hauaplatsid jõuavad lõpuks inforegistrisse

Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et Tartu linn ei soovinud Haudi kalmistute registriga liituda, sest see kuulub erastruktuurile ning linn peaks andma kõik andmed neile ja võtma kohustuse maksta iga kuu suuri summasid.

Ta lisas, et neil Tartumaa omavalitsustel, kel ei olnud kalmistute kohta varem oma süsteemi, tuli odavam osta Haudi teenust. Tartul on aga Eestis esimesena loodud programm, mida kasutatakse siiani, kuid see on iganenud.

Peaks valmima suveks

Linna asutuse Kalmistu juhataja Enn Veenpere sõnul luuakse uut kalmistute inforegistrit suure hooga. Eelmisel aastal korrigeeriti kaardialused ja korrastati andmebaasid.

Andmeid Tartu kalmistute kohta on kogutud alates eelmise sajandi üheksakümnendatest aastatest, kui loodi elektrooniline infosüsteem. Nüüd uuendatakse seda.

«Ükski infosüsteem ei saa kunagi lõplikult valmis,» nentis Veenpere. «Töö läheb pidevalt edasi ega lõpe, sest täiustada ja paremaks teha saab ju alati.»

Veenpere sõnul on vaja tellida veel mõned moodulid, et registri saaks siduda riigi põhilisi infosüsteeme ühendava andmevahetuskihi X-teega.

Ta lisas, et veebruaris tahetakse jõuda sinnamaale, et ametnikud saaksid registris leiduvat infot näha ja salvestada. Linlased peaksid saama infosüsteemi veebis nähta suvest alates.

Haak ütles, et uude inforegistrisse kantakse eelkõige Tartu kalmistute andmed, mitte terve Tartumaa omad.

Koostöö Haudi registriga

Enn Veenpere arvas, et tulevikus võidakse teha koostööd Haudi registriga, kuna kõik koostööks tarvilik on olemas. «See oleneb Haudi-poolsetest soovidest,» sedastas ta.

Kas tulevikus saab GPS-i abil leida kalmistutihnikust õige haua? Veenpere vastas, et GPS-i signaal on Tartu kalmistutel äärmiselt kehv ja haudade vahel liikumiseks tuleb leida muu meetod. Kuid see, et haud oleks veebis nähtav ja inimene leiaks kadunukese üles, on tema arvates tänapäeval enesestmõistetav.