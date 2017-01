Tartu linn otsib Kaarsilla remontijat

Esialgse hinnangu järgi võib silla uuendamine maksta 800 000 – 1 000 000 eurot. Linn ootab pakkumisi 17. veebruarini. Ehitaja peab arvestama, et tööde eest ei saa ta kogu raha kätte sel aastal. Nimelt on hankedokumentides kirjas, et linnaeelarves on Kaarsilla remondiks tänavu ette nähtud 350 000 eurot. Seda summat ületavate arvete maksetähtaeg on 10. jaanuar 2018. Ei saa siiski välistada, et linnaeelarve täitub oodatust paremini ning tellija saab võtta vastu lisaeelarve ja tasuda töövõtjale varem.

Planeeritud töödest suurema osa moodustab praeguste kõnniteede lammutamine kahelt poolt sillakaart ja nende asemele senistest meetri võrra laiemate sillaplaatide valamise. Et silla tugiosad on vajunud, tuleb remondi käigus tõsta kaar üles ja ehitada uued tugiosad.

Linn loodab, et ehitus algab jõe kohal aprillikuus. Tööde tegemiseks on ette nähtud kuus kuud. Sellele võib lisanduda kuu aega lisatöödeks ja elektriseadmete paigaldamiseks. Sild saab omapärase valgus- ja helilahenduse, selgub hankedokumentidest.