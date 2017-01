Tõukekelguvõistlus Kolkjas kolib Peipsile

Jää on praegu järvel väga ilus sile, kinnitas võistluste korraldaja Kairi Güsson. Ta avaldas arvamust, et hoolimata null kraadi ümbruses püsivatele ilmadele ei tohiks jää sulada. Öösiti valitsevad järvel pigem miinuskraadid märkis ta, kuid tõdes, et lõplikult otsustavad jääolude üle siiski piirivalvurid.

Kui palju inimesi tänavu starti tuleb, on raske ennustada, sest tavaliselt algab aktiivsem registreerumine võistlusele kaks-kolm päeva enne üritust. Tavapärasest suuremat huvi on tänavu üles näidanud erinevad noortekeskused, täpsustas korraldaja ja lisas, et võistlejaid pannakse kirja ka kohapeal. Siiski soovitas ta võimalusel nime varem kirja panna, sest kohapeal ei pruugi kõigile soovijatele tõukekelke jätkuda. «Oma kelkudega tulijad on eriti oodatud,» lisas ta.

Publiku ja võistlejate meelt lahutab võistluste maskott Rändur Rääbis ning folklooriansambel Kolkja Bõlitsa. Huvilistele pakutakse ka lõkkepannkooke, sibulapirukaid, suppi ja samovariteed.

Tõukekelgusõidule antakse ühisstart pühapäeval, 5. veebruaril kell 12. Distantsi pikkuseks on 800 m. Tillusõit kuni seistmeaastastele lastele algab kell 12.30, meeskondlik teatevõistlus (4 x 250 m) algab kell 13.15. Registreeruda saab veebilehel http://peipsimaa.ee/kolkja-kelk-registreerumine.

Lõuna prefektuuri kinnitusel on jää olukord Peipsil praegu hea. Piirivalvurid teevad pidevat jääluuret. Kalda äärtesse on mõnel pool tekkinud pragusid, millele lähenedes tuleks olla ettevaatlik.