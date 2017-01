Lõplik otsus: riik peab Tartule maksma erivajadustega laste õpetamise eest

Novembri lõpus otsustas Tartu ringkonnakohus, et riik peab Tartu linnale tasuma enam kui 2,8 miljonit eurot, mis on linnal kulunud 2012. aastast 2015. aastani raskemate hariduslike erivajadustega (HEV2) lastele mõeldud koolide ülalpidamiskuludeks. Seaduse järgi on HEV2 laste õpetamise kohustus riigil.

Haridus- ja teadusministeerium ringkonnakohtu otsusega aga ei rahuldunud ning pöördus detsembri lõpus kõrgema astme kohtusse. Täna tuli teade, et riigikohus otsustas seda kaebust mitte menetleda.

Kes maksab edaspidi?

Tartu linnasekretär Jüri Mölder oli ilmselgelt riigikohtu otsusega rahul, ent pidas veelgi olulisemaks seda, mis saab nüüd edasi. Kuigi riik ei saa nüüd enam taganeda 2012.-2015. aasta kulude kompenseerimisest, on vaja selgust, kuidas hakkab omavalitsustele kuuluvates erikoolides HEV2 laste õppe rahastamine edaspidi toimuma.

«Riik on sunnitud oma seniseid positsioone oluliselt üle vaatama ja asuma läbirääkimiste laua taha,» sõnas Mölder. Värske kohtuotsuse valguses pole Möldri sõnul jõutud veel linnavalitsuse arutada, millised võiksid olla edasised lahendused – kas riik hakkab omavalitsustele kuuluvaid erikoole rahastama või võtab hoopis nende pidamise ise üle.

«Aga probleemi eitamine, mis on praegu olnud riigi poolt valdav taktika, tuleb neil ära lõpetada,» sõnas Mölder.

Tartu linn peab ülal kolme HEV2 õpilastele hariduse andmiseks mõeldud kooli: Tartu Herbert Masingu kool, Tartu Maarja kool ja Tartu Kroonuaia kool.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi tagab riik koolide asutamise ja pidamise nägemis- ja kuulmispuudega õpilastele, liikumispuudega õpilastele, kellel lisaks liikumispuudele esineb täiendav hariduslik erivajadus, tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele, toimetuleku- ja hooldusõppel olevatele õpilastele ning kasvatuse eritingimusi vajavatele õpilastele.