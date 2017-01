Lipitud-lapitud Soinaste tänav on Tartu põhi- ja jaotustänavate seisukorra uuringu järgi kõige ebatasasem. Selle aasta lõpuks on see viga loodetavasti parandatud, põhjaliku remondi käigus saab tänav ka korralikud kõnniteed.

FOTO: Margus Ansu