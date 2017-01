Galerii: jääst aabitsakuke kõrval lugesid leegid tartlaste soove

Kui taiji-etteasted raeplatsil ning neile järgnevalt Hullu Teadlase üks suitsune ja teine leegitsev katse linnavalitsuse hoone rõdul olid lõppenud, võttis sõna abilinnapea Tiia Teppan. Ta kutsus kohalviibijaid kirjutama oma soovid paberile ja tooma need jääst karikasse, kus need põlesid tuhaks. Uskumuse kohaselt aitab see kaasa soovide täitumisele.

Alanud punase tulekuke aasta ürgollus on tuli.