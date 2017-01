Pildid: TÜ kliinikumi lastefondile anti üle tänuväärne annetus

See summa võimaldab saata Ameerikasse kaks Herbert Masingu kooli õpetajat, kes on töötanud koos autistlike laste peredega. Nad õpivad, kuidas koolitada autistlike laste vanemaid, et nad oma lapsega hakkama saaksid.

Koolitus on 5-päeva pikkune ja saadud annetuse abil on võimalik soetada ka vajalikke materjale. Seejärel suunatakse ligi kaks kolmandikku rahast fondi, mis võimaldab koolitatud spetsialistidel jätkata oma tööd kolme aasta vältel ja Son-Rise programmi Eestis edasi arendada.

Son-Rise on USAs loodud ja juba ka teistes riikides toimiv projekt, mis aitab autistlikke lapsi ja valmistab neid ette täiskasvanu eluks.

Tartu Herbert Masingu kooli direktor Tiina Kallavus ütles, et Son-Rise meetodiga ollakse uuel teel, sest seda saab kasutada lapsevanemate treenimiseks. Son-Rise tähendab lapsega suhte loomist, tema tegevuste peegeldamist ja arendamist, rääkis ta. «Lõpuks ometi saame vanemaid aidata,» rõõmustas Kallavus.

Eesti Võlausaldajate Liidu juht Marie Rosin ütles, et üheskoos tehti midagi väga suurt ja südantsoojendavat. Kokku annetasid kliinikumile raha 134 Eesti ettevõtet.