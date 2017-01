Miks on «Ametnik vastab» rubriigis kuvatud üksnes küsija initsiaalid?

Jüri Mölder, Tartu linnasekretär

Puhtalt isikuandmete kaitse nimel. Andmekaitseinspektsioon soovitab, et kui kodanik pöördub avaliku sektori asutuse poole, on väljapoole nähtav vaid see, et ta on eraisik ning tema initsiaalid.

Kodulehel ei ole jäetud ka võimalust inimesel endal otsustada, kas nimi kuvatakse. See otsus on vaikimisi tema eest tehtud.

Me peamegi tegema seda vaikimisi. Kui aga küsimus on, kas «Ametnik vastab» rubriiki võiks ümber teha, siis võib-olla tõesti peaks.

Mispidi?

See on huvitav küsimus. Ma ei oskagi praegu öelda. Me ei ole tõsimeeli arutanud.

Arvan, et on hulk inimesi, kellele see rubriik on kasulik. Samas leiame hulgaliselt küsimusi, mida kas ei sobi või ei tasu küsida.

Selles rubriigis on tõesti nii vihast väljaelamist kui isiklikku laadi küsimusi, mis suurt ringi ei kõneta. Ometi on seal esitatud hulk küsimusi, mis huvitavad laiemat seltskonda. Aga kui teema on ühistransport või linna haljastus, ei peaks see eeldama küsija nime varjamist. Selles pole midagi isiklikku.

Nojah, aga me järgime tõesti andmekaitseinspektsiooni soovitusi, et kodanikul jätkuks julgust avaliku asutuse poole pöörduda ja küsida ka küsimusi, mis tunduvad teistele kummalised või ebatraditsioonilised. Küsijat tuleb kaitsta.