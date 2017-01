Tartusse ilmuvad uued pakendikonteinerid

Tartu on pakendikogumispunktidega üsna hästi kaetud, kuid selles võrgustikus on veel mõned augud, tõdes Tartu keskkonnateenistuse spetsialist Juhan Voolaid. «On selliseid kohti, eriti kesklinnas, kus ei ole kerge avalikele pakendikonteineritele head asupaika leida,» selgitas ta.

Õige pea jääb neid auke vähemaks, sest OÜ Tootjavastutusorganisatsioon toob ülikoolilinna seitsmesse uude kogumiskohta ümmargused kahekuupmeetrised konteinerid.

«Hiinalinna Põhja puiesteele tuleb nüüd lõpuks kogumiskoht,» rääkis Juhan Voolaid. «Ka turuhoone parklasse tulevad uued konteinerid. Seni oli seal vaid klaasikonteiner, nüüd tuleb peale selle ka pakendikonteiner.»

Uutel konteineritel on suuremad luugid

Väliselt meenutavad uued pakendi- ja klaasikonteinerid maa sisse käivaid süvamahuteid, kuid on neist kopsakamad, suurema läbimõõdu ja kasutajate suureks rõõmuks ka suurema luugiga.

Järgmise nädala lõpus jõuavad uued konteinerid Tartusse ja veebruaris seatakse need oma kohale, kinnitas TVO projektijuht Alder Harkmann.

«Uued konteinerid on samm edasi,» ütles keskkonnateenistuse spetsialist. «Ühelt poolt on nad senistest kandilistest konteineritest parema väljanägemisega. Teisalt on neil sees jäätmekotid, seega peaks nende konteinerite tühjendamisel kolinat vähem olema.»

Algul kavatses tootjavastutusorganisatsioon paigaldada Tartusse süvamahutid.

«Olime sellise pakkumise üle väga õnnelikud, kuid läbirääkimiste lõpus ettevõte loobus algsest plaanist,» rääkis Juhan Voolaid. «Õnneks pakkusid nad sama väljanägemisega mahuteid. Ja eks süvamahutitel ole omad puudused. Need on ju väga kindlalt paigas: kui on tarvis kogumispaigas midagi teha, on mahutite väljavõtmine töö ja kulu omaette.»

Maa sisse käivate konteinerite paigaldamiseks on tarvis palju lubasid ja neid on kallis paigaldada, põhjendas OÜ Tootjavastutusorganisatsioon projektijuht Alder Harkmann plaanimuutust.

Esimesed ümmargused konteinerid Pärnusse

Alder Harkmann lisas, et ümmargused konteinerid on alles äsja Eestisse jõudnud, esimesena paigaldas organisatsioon need läinud nädalal Pärnusse.

«Järgmise nädala lõpus jõuavad uued konteinerid Tartusse ning veebruaris seatakse need oma kohtale,» ütles Alder Harkmann.

Peale seitsme uue koha laseb tootjavastutusorganisatsioon vanade konteinerite asemele paigaldada uued ümmargused kaheksasse praegusesse pakendikogumispunkti.

Järgmisest kuust on Tartus 96 pakendikogumispunkti, nende asukoht on kirjas ülikoolilinna kodulehel.