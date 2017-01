Vaksali kogukonnaaed kolib Karlovasse

Aleksandri 41 vana palkmaja on aastaid kõpitsenud ja seal koolitusi korraldanud Tartu säästva renoveerimise infokeskus. Vaksali kogukonnaaia aktivist Jiři Krejči võis eile rõõmustada, sest linn annab selle vana maja kuuri taga tühjana seisva maalapi järgmiseks kolmeks aastaks potipõllumeeste käsutusse.

Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne sõnas, et hobiaednikud peavad tõesti arvestama, et sellele tuhanderuutmeetrisele maalapile rajatav aed on ajutine.

Nimelt on linnal juba ammu plaan ehitada sinna autoparkla Helika lasteaia jaoks. Pikkade aastate jooksul pole see plaan teoks saanud, ent kui parklaehituseks avaneb võimalus, tuleb kõplad taas kokku pakkida.

Koos teeme, koos sööme

Juba sel laupäeval kell 16 ootab Jiři Krejči koos kogukonnaaia teiste aktivistidega Aleksandri maja juurde kõiki, kel oleks huvi uues aias kevadel toimetama hakata. Üheskoos vaadatakse üle, milline linnalt saadud krunt on, ning mõeldakse, kuidas end seal sisse seada.

Krejči sõnul tuli idee Aleksandri tänavale kolida tema sõbralt, kes rääkis sellest krundist juba läinud kevadel, kui rajati Vaksali kogukonnaaeda. «Kui pidime Vaksalist ära kolima, oli see üks esimestest mõtetest, kuhu edasi minna,» rääkis ta.

Uus aed hakkab tegutsema samal põhimõttel kui Tiigi tänavas: kõik, mida aias ühiselt kasvatatakse, on ühiselt kasutatav. Lisaks on plaanis seal püsti panna kasvuhoone ja väliköök ning korraldada ühisüritusi ja koolitusi.

Läinud sügise üks meeldejäävamaid ettevõtmisi Tiigi tänava aias oli linnarahvalt kogutud õuntest mahla ja hoidiste valmistamine.

Kasvatavad taimi ja suhteid

Jiři Krejči, kes seni on nimetanud end kogukonnaaia aktivistiks, rääkis eile, et mõtles endale välja tiitli linna jätkusuutlikkuse arendaja. See väljendab tema meelest paremini seda, mida ta soovib aia loomisega saavutada.

«Saame selle aia kaudu korraldada üritusi, mis aitavad inimestel ise hakkama saada ja kasvatada kohalikku toitu,» sõnas ta.

Nii on kogukonnaaia eestvedajad sõnastanud soovi kasvatada aias peale taimede ka naabritevahelisi häid suhteid.

Tähtis on ka taaskasutus, keskkonnateadlik kogukond, isetegemise ja käed külge mõtteviisi levitamine, linnaaiandus ning loodushoidlik aiapidamine.

Seda, mis uues aias sündima hakkab, saavad huvilised jälgida Vaksali kogukonnaaia Facebooki lehelt. Ent kuna Vaksali kandiga pole rajataval aial edaspidi enam seost, tuleb Jiři Krejči sõnul see ilmselt Aleksandri aiaks ümber nimetada.