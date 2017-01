Galerii: restoranikuuks valmistuvad Tartu tippkokad tutvustasid hõrgutisi

Ürituse käigus tutvustasid kokad oma plaane ning pakkusid erimenüüdest inspiratsiooni saanud suupisteid. Põhjalikumalt saab kõigi restoranide ja nende pakutavate erimenüüdega tutvust teha «Maitsva Tartu» kodulehel.

Tänavune «Maitsev Tartu» on järjekorras kolmas, mullu käis restoranide erimenüüd mekkimas enam kui 7500 gurmaani. Kokad lubasid, et annavad endast kõik, et see number tänavu veelgi suurem oleks.