Loodusmuuseumis räägitakse safarimuljeid

Mis põhjused meelitavad inimesi põnevale, kuid samas ka ohtlikuna näivale safarile Aafrikas? Kas safariturism on vaid hullude adrenaliinisõltlaste ajaviide? Bioloog ja loodusgiid Rein Kuresoo jagab oma safarimuljeid loodusõhtul «Silmast silma elevantide ja lõvidega», mis toimub 1. veebruaril kell 18 Tartu ülikooli loodusmuuseumis.

Lisaks värvikatele olustiku- ja looduskirjeldustele, mida ilmestavad lummavad fotod, selgitab Rein Kuresoo loodusõhtul ka Aafrika loodusreiside praktilisemat poolt: mida teha, kui lõvi laagrist läbi jalutab või keda tuleks rohkem karta, kas sääske või jõehobu?

Sambiat ja Botswanat peetakse ehtsateks safarimaadeks, kus loomade arvukus on suur ning loodus on püsinud muutumatuna miljoneid aastaid. Botswanas on näiteks Aafrika suurim elevandipopulatsioon, kuid ka lõvide, leopardide ja gepardite asualad on mandri ühed suuremad.

«Ühe piirkonna looduse põhjalikus tundmises on oma võlu – kui õppida nägema suuremaid seoseid, mis valitsevad ühel kontinendil, siis tunned, et iga reis ei tee üksnes su maailma kirevamaks, vaid saad ka tõepoolest targemaks,» selgitas Rein Kuresoo oma kiindumust Aafrikasse.

Loodusõhtud muuseumis toimuvad iga kuu esimesel kolmapäeval. Loodusõhtu pääse on 3 eurot, mida saab tasuda enne üritust muuseumi kassas.