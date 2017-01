Margit Sutrop: ülikool vajab äratamist

«Oma kandideerimise otsustan alles siis, kui oleme valdkondades lõpule jõudnud aruteludega, millist ülikooli me soovime ja millised on uue perioodi ootused rektorile. Kui sihid on ühiselt seatud, saab kaaluda, kas minu kogemusest võib olla ülikoolile kasu kokkulepitud visiooni elluviimisel,» seisab Margit Sutropi Tartu Postimehele edastatud kirjalikus kommentaaris tema võimaliku rektoriks kandideerimise kohta.

Sutrop tõdeb, et ta on rektoraadi liikmena viimasel ajal palju mõelnud ülikooli juhtimise üle ja jagab tudengite arvamust (vt pöördumist «Tartu Ülikool vajab avarama pilguga rektorit» (PM 8.12.16)), et Tartu ülikool on praegu liialt sissepoole pööratud ning peaks võtma endale suurema vastutuse Eesti ühiskonna ja kogu maailma ees seisvate probleemide lahendamisel.

«Ülikool mõtleb ühiskonnaga suheldes praegu eelkõige sellele, kuidas näidata, milles ülikool on hea. Oluline oleks aga mõelda ka sellele, mida ta saab ühiskonna heaks teha. Ühiskondlik aktiivsus eeldab ülikoolilt mitte ainult olulistel teemadel sõna võtmist ja riiklike poliitikate kujundamisel osalemist, vaid ka suuremat avatust, paindlikkust ja algatusvõimet ühiskondlike probleemide tõstatamisel ja lahendamisel,» on Sutrop kindel.

Selleks, et ülikool saaks ühiskonda teenida, peaks ülikooli juhtimine tema sõnul toetama pigem koostööd kui konkurentsi, väärtustama isiksusi ja uudseid ideid ning hoidma oma inimesi läbipõlemise eest. «Teaduses tagavad edu säravad ideed ja nende realiseerimist toetav süsteem. Kaasavam juhtimine ja tugistruktuuride koostöövõimekuse tõstmine võiks aidata kaasa sellele, et teadlaste lennukad ideed teostuksid,» kirjutab Sutrop.

Margit Sutrop rõhutab, et interdistsiplinaarse eetikakeskuse juhtimise kogemus on talle näidanud, et ülikool saab ühiskonna ees seisvate väljakutsete lahendamisse kõige jõulisemalt panustada siis, kui erinevate valdkondade ja erialade inimesed teevad koostööd ehk valdkondade vastandamise asemel on vaja leida nende ühisosa.

«Üksteiselt teki pealt ära sikutamise asemel tuleks kasvatada ühist võimekust saada ülikoolile välismaist teadus- ja arendusraha. Selles vallas on meie ülikooli edukus olnud seni liiga väike, arvestades väljapaistvate teadlaste hulka. Tuleks õppida teiste riikide ja meie oma edukate projektitaotlejate kogemusest, millist tuge oleks vaja teadlastele pakkuda,» annab Sutrop praegusele olukorrale kriitilise hinnangu.

Ta lisab, et on dekaanina tegutsedes kogenud, et reformid toovad edu vaid siis, kui need on inimestele arusaadavad ja vallandavad loovuse ning positiivse energia. «Näiteks finantsraskustes instituudi väljatoomine võlgadest nõuab tõhusat koostööd erinevate struktuuriüksuste vahel, mitte jõulist koondamist või sulgemist. Ka õppekavade ümberkorraldamine eeldab erinevate osapooltega läbirääkimist, kuulamist ja inimeste motiveerimist muutusteks.

Jõuga läbi viidud reformid võivad aga inimesed apaatseks muuta ja viia selleni, et tõmbutakse oma kookonisse ja kaotatakse huvi suuremates asjades kaasa rääkida. Kahjuks on ülikool praegu just sellises seisundis, et vajab äratamist. Kas muutusi soovitakse, selgub lähinädalatel,» tõdeb Sutrop.

Lõpetuseks nendib Margit Sutrop, et kõige kahetsusväärsem oleks, kui rektori valimised tuleksid vaid ühe kandidaadiga. «Ülikooli tervise ning arengu seisukohalt siiski väga vajalik, et rektori ametipostile kandideerijaid oleks rohkem kui üks,» on Sutrop veendunud.