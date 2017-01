Seitsmeliikmelist gruppi kahtlustatakse 300 000 euro väljapetmises talunikelt

Kahtlustuste kohaselt ostsid kelmid viimase kolme aasta jooksul varifirmasid kasutades talunikelt vilja, jätsid teadlikult selle eest maksmata ja müüsid edasi kokkuostjatele.

Hetkel on uurijad kogunud piisavalt tõendeid ja tuvastanud, et grupp on seotud üle kümne kuriteoepisoodiga. Talunikele tekitatud kahju ulatub 300 000 euroni.

Läbiotsimise käigus võtsid politseinikud kelmidelt ära mitu sõiduautot ja ühe kahtlustatava kodust umbes 60 000 eurot sularaha.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juhi Janek Maasiku sõnul tegutsesid kinni peetud kuus meest ja üks naine erinevates piirkondades üle Eesti. «Kuna uurimine annab alust arvata, et kannatanute ring võib laieneda, siis on väga oluline, et iga kuriteo ohver meid teavitaks,» ütles Maasik.

«Arvestades seda, et peamised kahtlustatavad on ka varem kelmuste eest kriminaalkorras karistatud, esitas prokuratuur täna kohtule nelja inimese vahistamise taotluse,» lisas Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas kinnitas kella 17.40 paiku, et kohtu loal ka kõik neli kahtlustatavat vahistati.

Grupi liikmeid on ka varem kelmuste eest karistatud, vahendas ERR «Aktuaalset kaamerat».

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ning seda juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Vihjeid, mis aitaksid kaasa võimalike kannatanute kindlaks tegemisele, ootab politsei numbritele 5173154 või 612 4333 ning e-posti aadressile majanduskuritegu@politsei.ee.